Что можно заказать в Dream Print

Стандартные виды печати. У нас можно напечатать документы, квитанции, бланки, похвальные листы, подарочные сертификаты и аналогичную полиграфическую продукцию. Печатаем фото в любом типовом формате. Визитки. Печатаем при помощи технологии офсетной печати. На выходе клиент получает высокое качество текста и изображения. Важный момент: чем больше тираж, тем ниже стоимость отдельного экземпляра. Листовки, журналы, блокноты, проспекты, буклеты, плакаты формата А1 любой цветности. При необходимости можем порезать нестандартный размер. В наличии матовая и глянцевая бумага разной плотности. Баннеры. Качественная сольвентная широкоформатная печать на самых разных материалах. Клиентам доступны уличные и интерьерные варианты, возможен заказ баннера с люверсами, проклейкой. Подскажем с выбором материала, по запросу разработаем дизайн. Наклейки. Стикеры любой формы на пленке высокого качества. Календари. Настольный, настенный, карманный или квартальный календарь станет идеальным символическим новогодним презентом. Печать на футболках, печать на кружках. Напечатаем любое изображение, рисунок, фотографию. Для печати используем качественные белые футболки из полимерных материалов, кружки с керамическим покрытием класса А. Клиент также может выбрать готовый вариант из нашей библиотеки шаблонов, купить готовую кружку, футболку с принтом.

Почему мы

Опыт. Работаем в сфере полиграфии с 2012 года, и за это время успели зарекомендовать себя как ответственного, надежного исполнителя.

Цены. В Dream Print одни из самых низких расценок в городе. Более того, мы всегда подсказываем клиенту, как выгоднее напечатать его заказ.

Качество. Инновационное оборудование, импортные чернила и проверенные материалы — мы делаем всё, чтобы наши клиенты были довольны результатом.

Широкий спектр услуг. Больше нет необходимости искать, где вам распечатают листовки, а где сделают баннер. Теперь вы можете заказать все в одном месте!

Под ключ. Работаем от макета до постпечатной обработки. Но при необходимости готовы выполнить любой этап отдельно. По запросу возможна разработка дизайна.

Ответственность. Несем ответственность за любой, даже самый мелкий заказ. Малейший промах исправляем без промедления.

Индивидуальный подход. Всегда готовы к контакту. Обсуждаем все детали заявки, стараемся максимально уточнить запрос клиента.

Удобное расположение. Вся нужная городская инфраструктура, включая остановки — рядом.

Онлайн. Принимаем заявки в офисе, по телефону, через форму обратной связи на сайте. Можем напечатать макеты, отправленные по электронной почте, после полного согласования с заказчиком.

Доставка. У нас доступна адресная доставка по городу, доставка через Почту России или СДЭК по Тюменской области, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Dream Print — это типография, о которой знают не только в Тюмени, но и в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Тобольске, Ханты-Мансийске. Мы дорожим своей репутацией, и потому всегда работаем на совесть!