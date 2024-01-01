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Типография Dream Print осуществляет допечатную подготовку, собственно печать и постпечатную обработку готовой продукции.
Мы — сплоченная команда профессионалов, добросовестно выполняющих свою работу в нужные сроки.
Наш подход всегда индивидуален. Сотрудники типографии не только подскажут, какой вид печати подойдет для вашей заявки, но и помогут уложиться в отведенный бюджет.
Дизайн и печать в одном месте
Доставка до двери
Печать в высочайшем разрешении
600+ готовых макетов
Качественный дизайн и печать в одном месте
Печать на 12-цветном фотопринтере, в день обращения
990 ₽ЗАКАЗАТЬ
Качественный дизайн и печать в одном месте
У нас нет наценок, а вам не надо переплачивать
Печатайте всё в одном месте - под ключ
Качественный дизайн и печать в одном месте
У нас нет наценок, а вам не надо переплачивать
Печатайте всё в одном месте - под ключ
Цены ниже среднерыночных по Тюмени
Выполняем срочные заказы с печатью от 30 минут
Постоянным клиентам предоставляем скидки
10 апреля 2021
Знаете, есть такие компании, с которыми как-то внутренне приятно работать. Дак вот типография Дрим Принт как раз из таких.
Команда молодых сплоченных специалистов.
Адекватные цены, корректные сроки. Человеческое отношение к людям.
Особая благодарность Дамиру как настоящему профессионалу.
9 апреля 2021
Пользуемся давно,отличная типография,спасибо
22 марта 2021
Обращались для изготовления визиток. Безупречный дизайн, качество и сроки изготовления. Цены лучшие в городе.
16 марта 2021
Советую всем как быстрые копировальные услуги, работают хорошие мастера, в общем, всем советую
11 марта 2021
Хорошая типоргафия, сотрудничаем уже 3 года. Индивидуально подходят к заказчикам, адекватные цены. Успехов и процветания вам.
4 марта 2021
Заказывали 2 банера, евробуклеты, менюшки, макеты по заказам оформили быстро и ярко, по заказу первому были небольшие недочеты, но т.к. по качеству было выполнено все отлично, то осадка не осталось) оформили второй заказ на банер, приятно порадовали цены, спасибо)
2 марта 2021
Пока лучшая типография, в которой когда-либо заказывала печать! Доступные цены, быстрая печать и главное качественное выполнение своей работы. Спасибо за выполнение «прихотей», за своевременный ответ, за Вашу работу!
1 марта 2021
Заказывали кружки для школы. Качество печати отлично. Порадывала очень цена.оперативно изготовили
Спасибо огромное, обратимся снова
24 февраля 2021
Заказывала печать на кружках. Отличное качество и доступные цены. Большой, по объему, заказ напечатали за три дня. Заказ и согласование макета происходило дистанционно, что очень удобно для тех кто живёт за пределами Тюмени. Отдельная благодарность менеджеру Анне за оперативность. Рекомендую!
10 февраля 2021
Отличные ребята! Сделали все оперативно (печать и тиснение брошюр). Качество отличное и доступные цены. Рекомендую!
Звоните +7 (932) 620-63-84
Что можно заказать в Dream Print
- Стандартные виды печати. У нас можно напечатать документы, квитанции, бланки, похвальные листы, подарочные сертификаты и аналогичную полиграфическую продукцию. Печатаем фото в любом типовом формате.
- Визитки. Печатаем при помощи технологии офсетной печати. На выходе клиент получает высокое качество текста и изображения. Важный момент: чем больше тираж, тем ниже стоимость отдельного экземпляра.
- Листовки, журналы, блокноты, проспекты, буклеты, плакаты формата А1 любой цветности. При необходимости можем порезать нестандартный размер. В наличии матовая и глянцевая бумага разной плотности.
- Баннеры. Качественная сольвентная широкоформатная печать на самых разных материалах. Клиентам доступны уличные и интерьерные варианты, возможен заказ баннера с люверсами, проклейкой. Подскажем с выбором материала, по запросу разработаем дизайн.
- Наклейки. Стикеры любой формы на пленке высокого качества.
- Календари. Настольный, настенный, карманный или квартальный календарь станет идеальным символическим новогодним презентом.
- Печать на футболках, печать на кружках. Напечатаем любое изображение, рисунок, фотографию. Для печати используем качественные белые футболки из полимерных материалов, кружки с керамическим покрытием класса А. Клиент также может выбрать готовый вариант из нашей библиотеки шаблонов, купить готовую кружку, футболку с принтом.
Почему мы
Опыт. Работаем в сфере полиграфии с 2012 года, и за это время успели зарекомендовать себя как ответственного, надежного исполнителя.
Цены. В Dream Print одни из самых низких расценок в городе. Более того, мы всегда подсказываем клиенту, как выгоднее напечатать его заказ.
Качество. Инновационное оборудование, импортные чернила и проверенные материалы — мы делаем всё, чтобы наши клиенты были довольны результатом.
Широкий спектр услуг. Больше нет необходимости искать, где вам распечатают листовки, а где сделают баннер. Теперь вы можете заказать все в одном месте!
Под ключ. Работаем от макета до постпечатной обработки. Но при необходимости готовы выполнить любой этап отдельно. По запросу возможна разработка дизайна.
Ответственность. Несем ответственность за любой, даже самый мелкий заказ. Малейший промах исправляем без промедления.
Индивидуальный подход. Всегда готовы к контакту. Обсуждаем все детали заявки, стараемся максимально уточнить запрос клиента.
Удобное расположение. Вся нужная городская инфраструктура, включая остановки — рядом.
Онлайн. Принимаем заявки в офисе, по телефону, через форму обратной связи на сайте. Можем напечатать макеты, отправленные по электронной почте, после полного согласования с заказчиком.
Доставка. У нас доступна адресная доставка по городу, доставка через Почту России или СДЭК по Тюменской области, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.
Dream Print — это типография, о которой знают не только в Тюмени, но и в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Тобольске, Ханты-Мансийске. Мы дорожим своей репутацией, и потому всегда работаем на совесть!